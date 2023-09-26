Как изменится индексация пенсий

Денис Шмигаль рассказал, что целью реформы является обеспечить выплаты пенсионерам на уровне не менее 30% их средней заработной платы.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины В следующем году правительство запускает новую пенсионную реформу. Ее цель – обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей – это будет не менее 50%.

Он отметил, что 1 марта 2024 будет проведена уже вторая индексация пенсий с начала войны.

В следующем году планируем сделать всю индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсии будет введена балльная система, она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня,

– добавил он.

Напомним! Во время индексации выплат в 2023 году были увеличены выплаты для более чем 10 миллионов украинцев.

Как будет работать индексация по балльной системе

Украинцы ежемесячно будут платить взносы в ПФУ, которые будут автоматически переводиться в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и актуальной средней зарплатой по Украине на тот момент.

Если вы платили взносы с зарплаты, средней по стране, получаете 10 баллов. Выше среднего – получаете, например, 12 или больше баллов, меньше среднего – 8 баллов. Затем эти баллы ежегодно так же будут перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой,

– объяснил Шмигаль.

Цель таких изменений состоит в уменьшении разницы между выплатами коллег, вышедших на пенсию в разные годы. Он добавил, что в бюджете 2024 года будет выделено 125 миллиардов гривен на пенсии, субсидии и социальное страхование.

Обратите внимание! В 204 году минимальная пенсия по Украине вырастет до 2361 гривны, то есть на 268 гривен.