Що таке ідентифікація
Ідентифікація особистості – це обов'язкова процедура, яку мають проходити усі українські пенсіонери, аби продовжувати отримувати виплати. Верифікувати особу можна як онлайн, так і офлайн.
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Як пройти ідентифікацію
- Онлайн
Підтвердження вашої особистості може відбуватися через відео-конфеенцію з уповноваженими особами.
- Офлайн
Зверніться у найближче відділення "Ощадбанку". Співробітник проведе вашу ідентифікацію, при собі потрібно мати документ, що засвідчує особу. Під час процедури вам доведеться провести фінансову операцію з використанням PIN-коду.
Пенсії в українців
Попри виїзд за кордон, деякі громадяни мають право отримувати пенсію і там. Кошти можуть надходити на рахунок або ж видаватися через пошту. Поки що, "Укрпошта" здійснює міжнародні перекази лише у Польщу, однак згодом, якщо експеримент буде вдалим, кількість країн, де з'явиться ця можливість, зростатиме.
Розмір пенсій в Україні:
- до 2 000 гривень отримує 0,6% пенсіонерів;
- від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;
- від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;
- понад 10 000 гривень – 10,4%.