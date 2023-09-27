Що таке ідентифікація

Ідентифікація особистості – це обов'язкова процедура, яку мають проходити усі українські пенсіонери, аби продовжувати отримувати виплати. Верифікувати особу можна як онлайн, так і офлайн.

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Як пройти ідентифікацію

Онлайн

Підтвердження вашої особистості може відбуватися через відео-конфеенцію з уповноваженими особами.

Офлайн

Зверніться у найближче відділення "Ощадбанку". Співробітник проведе вашу ідентифікацію, при собі потрібно мати документ, що засвідчує особу. Під час процедури вам доведеться провести фінансову операцію з використанням PIN-коду.

Зверніть увагу! Якщо ви перебуваєте за кордоном, ідентифікацію можна пройти у консульстві, звернувшись до уповноваженої особи.

Пенсії в українців

Попри виїзд за кордон, деякі громадяни мають право отримувати пенсію і там. Кошти можуть надходити на рахунок або ж видаватися через пошту. Поки що, "Укрпошта" здійснює міжнародні перекази лише у Польщу, однак згодом, якщо експеримент буде вдалим, кількість країн, де з'явиться ця можливість, зростатиме.

Розмір пенсій в Україні: