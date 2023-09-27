Надбавки військовим можуть збільшити

Нині виплата надбавок за відпрацьованим стажем регулюється наказом Міністерства оборони від 17.10.2000 № 409. Також статтею 13 закону "Про оплату праці", передбачається, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабміну.

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Саме тому заплановано вирішити це питання відповідно до дійсного законодавства. Зараз надбавка відповідно до стажу виглядає так:

за вислугу років понад 2 роки – 5%;

за вислугу років понад 5 років – 10%;

за вислугу років понад 10 років – 15%;

за вислугу років понад 15 років – 20%;

за вислугу років понад 20 років – 25%.

Зверніть увагу! До стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки зарахується час роботи у військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Щомісячну надбавку за стажем можуть зробити такою:

понад 3 роки – 10%;

понад 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Деякі військові отримуватимуть 6 тисяч гривень надбавки

На нову надбавку у розмірі 6 тисяч гривень можуть розраховувати бійці термінової служби. Також вони можуть перевестися в категорію мобілізованих.

Чоловіки, які раніше не служили у ЗСУ чи інших військових формуваннях та правоохоронних органах, після мобілізації направлятимуться на курс базової військової підготовки та підготовку з військово-облікової спеціальності. Тож без цих курсів їх більше не допускатимуть до участі в бойових діях.