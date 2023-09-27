Прибавки военным могут увеличить

В настоящее время выплата надбавок по отработанному стажу регулируется приказом Министерства обороны от 17.10.2000 № 409. Также статьей 13 закона "Об оплате труда" предусматривается, что оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, производятся на основании актов Кабмина.

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Именно поэтому планируется решить этот вопрос в соответствии с действующим законодательством. Сейчас надбавка в соответствии со стажем выглядит так:

за выслугу лет свыше 2 лет – 5%;

за выслугу лет свыше 5 лет – 10%;

за выслугу лет свыше 10 лет – 15%;

за выслугу лет свыше 15 лет – 20%;

за выслугу лет свыше 20 лет – 25%.

Обратите внимание! В стаж работы, который дает право на установление надбавки, зачислится время работы в воинских частях, учреждениях, учреждениях, организациях, государственных предприятиях Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Ежемесячную надбавку по стажу могут сделать такой:

свыше 3 лет – 10%;

свыше 10 лет – 20%;

более 20 лет – 30%.

Некоторые военные получат 6 тысяч гривен надбавки

На новую надбавку в размере 6 тысяч гривен могут рассчитывать бойцы срочной службы Также они могут перевестись в категорию мобилизованных.

Мужчины, ранее не служившие в ВСУ или других военных формированиях и правоохранительных органах, после мобилизации будут направляться на курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности. Так что без этих курсов их больше не будут допускать к участию в боевых действиях.