Кабинет Министров принял Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда. Документ одобрен до 2030 года.
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Также на заседании приняли операционный план мероприятий на 2023-2025 годы, который поможет начать воплощать задуманное в реальность. Как рассказала министерша экономики Юлия Свириденко, определенных результатов уже удалось достичь. Этому способствовало присоединение Украины к Международной инициативе "Партнерство Биарриц" и Международной коалиции за равную оплату труда.
За последние шесть лет разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине сократился на 7,4 процентных пункта и сегодня составляет 18,6%. Но, к сожалению, пока этот показатель остается больше, чем во многих странах ЕС,
– рассказала она.
Она добавила, что нужно не только осовременивать трудовое законодательство, но и изменять мировоззрение граждан. Женщинам нужно повышать уверенность в своих возможностях, а мужчинам – дать больше возможностей совмещать трудовые и семейные обязанности.
В ближайшее время стратегия предполагает реализацию следующих шагов:
- преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола;
- усовершенствование законодательства;
- создание условий для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.
Также сообщается, что соответствующую работу следует проводить не только с законодателями и гражданами, но и работодателями.