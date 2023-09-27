Что такое идентификация
Идентификация личности – это обязательная процедура, которую должны проходить все украинские пенсионеры, чтобы продолжать получать выплаты. Верифицировать личность можно как онлайн, так и офлайн.
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Как пройти идентификацию
- Онлайн
Подтверждение вашей личности может происходить через видеоконференцию с уполномоченными лицами.
- Оффлайн
Обратитесь в ближайшее отделение "Ощадбанка". Сотрудник проведет вашу идентификацию, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Во время процедуры вам придется провести финансовую операцию с использованием PIN-кода.
Пенсии у украинцев
Несмотря на выезд за границу, некоторые граждане имеют право получать пенсию и за рубежом. Средства могут поступать на счет или выдаваться через почту. Пока что "Укрпочта" осуществляет международные переводы только в Польшу Однако впоследствии, если эксперимент будет удачным, количество стран, где появится эта возможность, будет расти.
Размер пенсий в Украине:
- до 2000 гривен получает 0,6% пенсионеров;
- от 2001 до 3000 гривен – 29,5%;
- от 3001 до 4000 гривен – 21,3%;
- от 4001 до 5000 гривен – 15%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;
- свыше 10 000 гривен – 10,4%.