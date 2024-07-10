Як українці можуть отримати пенсію в Польщі

У Польщі для отримання пенсії потрібно досягти віку 60 років жінкам та 65 років чоловікам. Пенсію можуть отримати навіть ті українці, які працювали лише один день.

Які умови отримання пенсій у Польщі

Українці в Польщі можуть отримати пенсію від Управління соціального страхування (ZUS), навіть якщо вони працювали лише один день.

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Проте мінімальна пенсія не гарантується – виплати розраховуються на основі середньої тривалості життя, тому сума пенсії може бути невелика.

Для отримання пенсії в Польщі потрібно досягти віку 60 років жінкам та 65 років чоловікам, а також сплачувати внески в межах соціального страхування. Тривалість сплати внесків не має значення — навіть один день береться до уваги.

Для обчислення розміру пенсії від Управління соціального страхування додаватимуться валоризовані внески на пенсійне страхування. Вони зберігаються на індивідуальному рахунку пенсіонера в ZUS.

Водночас для отримання права на мінімальну пенсію в Польщі потрібно відповідати польським вимогам:

мати 20-річний стаж роботи жінкам та 25 років – чоловікам;

досягти пенсійного віку — 60 років жінкам та 65 років чоловікам.

В іншому випадку польська пенсія за віком буде розраховуватися на основі внесків, які особа сплачувала під час роботи в Польщі. Якщо цих внесків було недостатньо, то й сума допомоги буде низькою.