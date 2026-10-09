Щомісячно понад 20 000 гривень: кому з українців нарахують підвищену пенсію

Вже цього місяця частина українських пенсіонерів побачить на своїх рахунках суми, що суттєво перевищують стандартні виплати. Держава передбачила особливий механізм нарахування для тих, хто має спеціальний статус та потребує посиленої підтримки.

Кому саме нарахують понад 20 тисяч гривень

У жовтні Пенсійний фонд України виплатить понад 20 000 гривень громадянам, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та отримали інвалідність через цю трагедію.

Йдеться про осіб із першою групою інвалідності, для яких держава гарантує 100% відшкодування на основі середньої зарплати, про що пише ПФУ.

Як розраховують ці виплати та що входить до суми

У 2026 році базовий показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, становить 20 653 гривні. Саме від цієї суми розраховують пенсію залежно від групи інвалідності: перша група отримує 100%, друга – 80%, а третя – 60%.

До мінімальної суми виплат для чорнобильців також входять різноманітні надбавки, додаткові пенсії, цільова допомога та індексація. Якщо ж розрахунок здійснюється з п'ятикратного розміру мінімальної зарплати, застосовується спеціальний коефіцієнт 2,09334.

Які умови отримання першої групи та необхідні документи

За даними Міністерства охорони здоров'я, першу групу інвалідності призначають лише після підтвердження зв'язку між хворобою та Чорнобильською катастрофою. Рішення ухвалює спеціалізована радіологічна медико-соціальна експертиза (МСЕК), якщо людина не здатна до самообслуговування або не може самостійно пересуватися.

Щоб оформити таку пенсію, необхідно надати висновок медичної комісії та посвідчення ліквідатора відповідної категорії.

Чи вигідно переходити з пенсії за інвалідністю на звичайну

Раніше експерти вже пояснювали нюанси переходу між різними видами державних виплат. Зокрема, якщо особа має третю групу інвалідності, вона отримує лише 50% від стандартної пенсії за віком.

Друга група дає право на 90% від суми, і лише перша група гарантує повні 100% виплат, тому рішення про зміну типу пенсії варто ухвалювати, ретельно прорахувавши всі відсотки.