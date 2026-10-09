Кому именно начислят более 20 тысяч гривен

В октябре Пенсионный фонд Украины выплатит более 20 000 гривен гражданам, имеющим статус участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и получившим инвалидность в результате этой трагедии.

Речь идет о лицах с первой группой инвалидности, которым государство гарантирует 100% возмещение на основе средней зарплаты, о чем сообщает ПФУ.

Как рассчитываются эти выплаты и что входит в сумму

В 2026 году базовый показатель средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, составляет 20 653 гривны. Именно из этой суммы рассчитывается пенсия в зависимости от группы инвалидности: первая группа получает 100%, вторая – 80%, а третья – 60%.

В минимальную сумму выплат для чернобыльцев также входят различные надбавки, дополнительные пенсии, целевая помощь и индексация. Если же расчет производится исходя из пятикратного размера минимальной зарплаты, применяется специальный коэффициент 2,09334.

Каковы условия получения первой группы и необходимые документы

По данным Министерства здравоохранения, первая группа инвалидности назначается только после подтверждения связи между заболеванием и Чернобыльской катастрофой. Решение принимает специализированная радиологическая медико-социальная экспертиза (МСЭК), если человек не способен к самообслуживанию или не может самостоятельно передвигаться.

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Чтобы оформить такую пенсию, необходимо предоставить заключение медицинской комиссии и удостоверение ликвидатора соответствующей категории.

Выгодно ли переходить с пенсии по инвалидности на обычную

Ранее эксперты уже объясняли нюансы перехода между различными видами государственных выплат. В частности, если у человека третья группа инвалидности, он получает лишь 50% от стандартной пенсии по возрасту.

Вторая группа дает право на 90% от суммы, а только первая группа гарантирует полные 100% выплат, поэтому решение об изменении типа пенсии следует принимать, тщательно просчитав все проценты.