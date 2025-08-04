Українець з 47 роками стажу може розраховувати на основну пенсію та надбавку. Розмір виплат можна порахувати за формулою ПФУ.

Який розмір пенсії при стажі 47 років?

Зі стажем 47 років можна вийти на пенсію в 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії рахують за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Порахуємо, яку пенсію можна отримувати:

при зарплаті 8 000 гривень – 3 760 гривень;

при зарплаті 15 000 гривень – 7 050 гривень;

при зарплаті 25 000 гривень – 11 750 гривень;

при зарплаті 40 000 гривень – 18 800 гривень.

Яка є надбавка до пенсії?

З такою кількістю стажу, як 47 років, можна отримувати надбавку за понаднормовий стаж.

понад 35 років – для чоловіків;

понад 30 років – для жінок.

За кожен повний "додатковий" рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 гривень (2 361 × 1%).

Зауважте! Якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.