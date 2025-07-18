Стаж 33 роки: яку пенсію може отримувати українець

Громадянин з 33 роками стажу може вийти на пенсію в 60 років. Жінки з такою кількість стажу зможуть отримувати надбавку до пенсії.

Яка буде пенсія при 33 роках стажу?

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Українець з 33 роками стажу зможе вийти на пенсію в 60 років. Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Так, при мінімалці українець з 33 роками стажу фактично матиме пенсію 2 640 гривень (8 000 × 0,33). Проте фактично отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).

При середній зарплаті у 23 460 українець зможе отримувати 7 741 гривню (20 355 × 0,33).

Надбавка за понаднормовий стаж

Пенсіонери, у яких наявний стаж перевищує встановлену законом норму, можуть отримати надбавку до пенсії. За кожен повний рік "зайвого" страхового стажу пенсія за віком збільшується на 1% від її обчисленого розміру.

Це залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок:

якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, встановлюють доплату: за кожен повний «додатковий» рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 гривню (2 361 × 1%).