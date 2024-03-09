13-та пенсія: у Швейцарії проголосували на референдумі

У Швейцарії проголосували за запровадження 13-ї пенсії кожного року. Таке нововведення було запроваджене за ініціативи самих громадян.

Додаткова пенсія у Швейцарії

Майже 60% від усіх виборців проголосували за запровадження додаткової пенсії в країні. Профспілки аргументували таке збільшення постійним зростанням вартості життя.

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Уряд країни повідомив, що подібна доплата коштуватиме для держбюджету понад чотири мільярди швейцарських франків на рік. Також це може стати причиною підвищення податків та порушення фінансової стабільності.

Результати голосування чітко показують, що уряд, більшість парламенту і роботодавці занадто довго ігнорували пенсійну проблему,

– заявили у федерації профспілок.

До слова, також на референдумі голосували за збільшення пенсійного віку з 65 до 66 років, але виборці його не підтримали.

Середня пенсія в Швейцарії складає 2 450 швейцарських франків або 2 780 доларів США в еквіваленті.

Варто додати, що у Швейцарії референдуми проводять кожні кілька місяців на національному, регіональному та місцевому рівнях. Будь-яка ідея може бути розглянута, якщо вона набере 100 тисяч підписів.