Дополнительная пенсия в Швейцарии дополнительная пенсия

Почти 60% от всех избирателей проголосовали за введение дополнительной пенсии в стране. Профсоюзы аргументировали такое увеличение постоянным ростом стоимости жизни.

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Результаты голосования четко показывают, что правительство, большинство парламента и работодатели слишком долго игнорировали пенсионную проблему,
– заявили в федерации профсоюзов.

К слову, также на референдуме голосовали за увеличение пенсионного возраста с 65 до 66 лет, но избиратели его не поддержали.

Стоит добавить, что в Швейцарии референдумы проводят каждые несколько месяцев на национальном, региональном и местном уровнях. Любая идея может быть рассмотрена, если она наберет 100 тысяч подписей.