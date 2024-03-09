Додаткова пенсія у Швейцарії
Майже 60% від усіх виборців проголосували за запровадження додаткової пенсії в країні. Профспілки аргументували таке збільшення постійним зростанням вартості життя.
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Результати голосування чітко показують, що уряд, більшість парламенту і роботодавці занадто довго ігнорували пенсійну проблему,
– заявили у федерації профспілок.
До слова, також на референдумі голосували за збільшення пенсійного віку з 65 до 66 років, але виборці його не підтримали.
Варто додати, що у Швейцарії референдуми проводять кожні кілька місяців на національному, регіональному та місцевому рівнях. Будь-яка ідея може бути розглянута, якщо вона набере 100 тисяч підписів.