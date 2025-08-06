Пенсія чи соціальна допомога: що вигідніше отримувати в Україні
- Для отримання пенсії за віком в Україні необхідний страховий стаж, який залежить від віку виходу на пенсію, а розмір пенсії обчислюється за формулою, що враховує стаж та зарплату.
- Соціальна пенсія надається українцям, які досягли 65 років без необхідного стажу, і розмір виплати залежить від різниці між прожитковим мінімумом та середньомісячним доходом сім'ї.
З настанням пенсійного віку в Україні можна отримати два види виплат – соцдопомогу чи пенсію. Один з варіантів не передбачає наявність стажу.
Пенсія за віком: які умови та розмір виплат?
Цьогоріч піти на пенсію за віком можна з 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Це зможуть зробити люди, які досягли:
- 60 років – стаж не менше 32 років;
- 63 років – стаж 22-32 років;
- 65 років – стаж 15-22 років.
Розмір пенсійний виплат залежить від стажу та зарплати й вираховується за формулою: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.
Так чоловік із 32 роками стажу та зарплатою 8 000 гривень вже у 60 років може претендувати на пенсію в 3 028 гривень – це мінімальні виплати.
Але якщо йому 63 роки і лише 22 роки стажу, то навіть при зарплаті 15 000 гривень він матиме ті ж самі 3 028 гривень. А вже у випадку з 15 роками стажу не більше, ніж на мінімальну пенсію, можна розраховувати навіть із зарплатою у 20 000 гривень.
Соціальна пенсія: скільки можна отримувати?
Українці, які досягли 65 років, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу – соціальну пенсію.
У деяких випадках соцпенсія є більш вигідною, адже не потребує стажу чи високої зарплати. Але є нюанс: отримати її можна лише після досягнення 65 років.
Розмір такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривень), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень).
Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін і середньомісячного сукупного доходу.