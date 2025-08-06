Пенсия по возрасту: какие условия и размер выплат?

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно с 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это смогут сделать люди, достигшие:

60 лет – стаж не менее 32 лет;

63 лет – стаж 22-32 лет;

65 лет – стаж 15-22 лет.

Размер пенсионный выплат зависит от стажа и зарплаты и рассчитывается по формуле: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Так человек с 32 годами стажа и зарплатой 8 000 гривен уже в 60 лет может претендовать на пенсию в 3 028 гривен – это минимальные выплаты.

Но если ему 63 года и только 22 года стажа, то даже при зарплате 15 000 гривен он будет иметь те же 3 028 гривен. А уже в случае с 15 годами стажа не более, чем на минимальную пенсию, можно рассчитывать даже с зарплатой в 20 000 гривен.

Социальная пенсия: сколько можно получать?

Украинцы, которые достигли 65 лет, но не имеют права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут получать временную помощь – социальную пенсию.

В некоторых случаях соцпенсия является более выгодной, ведь не требует стажа или высокой зарплаты. Но есть нюанс: получить ее можно только по достижении 65 лет.

Размер такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривен), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен).

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.