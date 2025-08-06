Пенсія за віком: які умови та розмір виплат?

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна з 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це зможуть зробити люди, які досягли:

60 років – стаж не менше 32 років;

63 років – стаж 22-32 років;

65 років – стаж 15-22 років.

Розмір пенсійний виплат залежить від стажу та зарплати й вираховується за формулою: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Так чоловік із 32 роками стажу та зарплатою 8 000 гривень вже у 60 років може претендувати на пенсію в 3 028 гривень – це мінімальні виплати.

Але якщо йому 63 роки і лише 22 роки стажу, то навіть при зарплаті 15 000 гривень він матиме ті ж самі 3 028 гривень. А вже у випадку з 15 роками стажу не більше, ніж на мінімальну пенсію, можна розраховувати навіть із зарплатою у 20 000 гривень.

Соціальна пенсія: скільки можна отримувати?

Українці, які досягли 65 років, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу – соціальну пенсію.

У деяких випадках соцпенсія є більш вигідною, адже не потребує стажу чи високої зарплати. Але є нюанс: отримати її можна лише після досягнення 65 років.

Розмір такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривень), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень).

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.