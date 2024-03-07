Право на захмарні пенсії: скільки отримують судді в Україні

Оклади суддям виплачуються з державного бюджету. При цьому, вони отримують мінімум 50% від свого грошового забезпечення.

Яку пенсію отримують судді

Відтак, нині судді отримують 50% суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. Крім того, за кожний рік роботи на посаді понад 20 років, пенсія збільшуватиметься ще на 2% за кожен рік.

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При цьому, в Україні середня пенсія судді сягає 100 тисяч гривень. Ба більше, за період з 2021 до 2023 року вона зросла майже на 30 тисяч гривень. Тобто, якщо особа відпрацювала 20 років – отримує 50% від зарплати, а якщо 30 років – то вже цілих 70% зарплати.

На призначення пенсій на загальних умовах мають право судді у відставці, які досягли пенсійного віку: 62 років – чоловіки, 60 років – жінки.

У випадку, якщо суддя у відставці не досяг зазначеного віку, то він отримує щомісячне довічне грошове утримання. При цьому, розмір щомісячного довічного грошового утримання обмеженню не підлягає.

Які документи потрібні для оформлення суддівської пенсії

Основними документами для призначення довічного грошового утримання є:

копія рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади;

наказ про звільнення судді з посади;

довідка про суддівську винагороду судді, який працює на відповідній посаді;

розрахунок стажу судді, який дає право на відставку;

документи про місце проживання/реєстрації особи;

документи про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Чи буде затримка пенсійних виплат

Дізнатися про розмір пенсійної виплати можна в особистому кабінеті на ПФУ в розділі "Моя пенсія".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час щорічної пресконференції запевнив, що уряд продовжить виконувати свої зобов'язання, попри усі труднощі. Йдеться про своєчасне надання соціальних виплат.

Все буде вчасно – індексація і виплати. І це важливе соціальне зобов'язання. Всі інші, а це понад 30 соціальних зобов'язань уряд і країна виконують у повній мірі. Ми не затримуємо соціальні виплати, і весь спектр "соціалки" виконується, незважаючи на війну,

– сказав премʼєр-міністр.

Цьогоріч виплати пенсіонерів проіндексовані на майже 8%. Мінімальний розмір підвищення – 100 гривень, максимальний – орієнтовно 1 500 гривень.