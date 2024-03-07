Чи скасують виплати пенсіонерам ВПО

Більшість осіб зі статусом ВПО у березні більше не отримуватимуть виплати від держави. Втім, для осіб, які втратили працездатність, та які належать до вразливих категорій суспільства, виплати продовжаться ще на пів року.

Читайте також Підвищення зарплат та пенсій з 1 квітня: на скільки зростуть доходи українців

Кому продовжать виплати:

пенсіонерам, які на початок 2024 року отримують пенсію не більше, ніж 9 444 гривень (це еквівалент чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність);

особам з інвалідністю І або ІІ групи, дітей з інвалідністю до 18 років, тяжкохворих дітей тощо;

дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування, а також осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів та прийомних батьків.

Зауважте! Щомісячна державна допомога ВПО складає: 3 тисячі гривень — особам з інвалідністю та дітям; 2 тисячі гривень — для всіх інших внутрішніх переселенців.

Як на це вплине індексація

З початку березня в Україні відбулася індексація пенсій на 7,96% згідно з рішенням Кабінету Міністрів. Цього року індексація проводиться з коефіцієнтом 1,079. Підвищення пенсій може досягати:

мінімального збільшення у 100 гривень;

максимального збільшення не більше, ніж 1 500 гривень.

Відзначимо, що середній очікуваний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 322 гривні, а середній розмір пенсійних виплат у березні може коливатися від 5 395 до 5 717 гривень.

Важливо! Індексація стосується більшості видів пенсій, зокрема пенсій за віком, за інвалідністю, пенсій через втрату годувальника, пенсій військових, науковців, держслужбовців, а також чорнобильських пенсій.

Допомога від ООН

У лютому розпочалися нові доплати від ООН. Втім, вони призначені лише для осіб з інвалідністю з дитинства, які отримують соціальну допомогу від відповідних органів соціального захисту, а не від Пенсійного фонду.

Важливо! Ці нові виплати відповідно до Всесвітньої програми продовженого благополуччя ООН передбачають перерахування приблизно 800 мільйонів гривень на користь українських громадян. Загалом, понад 310 тисяч людей з інвалідністю отримають фінансову допомогу по всій країні.

Це означає, що замість мінімального прожиткового мінімуму у розмірі 2 361 гривні, такі особи отримуватимуть державну соціальну допомогу в розмірі 3 250 гривень протягом трьох місяців.