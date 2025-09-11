У березні в Україні провели індексацію пенсій для більш як 10 мільйонів громадян, а у квітні виплати перерахували працюючим пенсіонерам. Однак багатьох цікавить, чи варто чекати ще надбавок у 2025 році.

Чи підвищать пенсії до кінця 2025 року?

За законом, індексація пенсій в Україні проводиться лише один раз на рік, тому очікувати масштабного перерахунку виплат до кінця року не варто. Однак частині пенсіонерів все ж таки призначать спеціальні доплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Зокрема, пенсіонери, яким виповнилося 70 років і більше можуть розраховувати на доплати за вік.

Розмір надбавки залежить від віку:

особам від 70 до 74 років – 300 гривень;

пенсіонерам від 75 до 79 років – 456 гривень;

літнім людям від 80 років і старше – 570 гривень.

Надбавку до пенсії призначають автоматично. Тобто звертатися до Пенсійного фонду літнім людям не потрібно.

Важливо! Щоб отримувати доплату до пенсії за віком, розмір щомісячних виплат пенсіонера не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Також передбачені додаткові доплати на догляд для людей пенсійного віку. На них можуть розраховувати пенсіонери, які постійно проживають самотньо та потребують догляду через проблеми зі здоров'ям.

Для отримання доплат на догляд потрібно відповідати таким критеріям:

Вік пенсіонера має бути понад 80 років;

Людина не повинна мати співмешканців.

Потреба в догляді підтверджена документами.

Розмір доплати складає 40% від прожиткового мінімуму, а саме 944,40 гривні.

Варто знати! Щоб оформити надбавку за догляд необхідно звернутися до Пенсійного фонду з довідкою від лікарсько-консультаційної комісії. У ній має бути зазначено, що пенсіонер потребує постійного догляду.

Індексація пенсій у 2025 році: що відомо?