Правила підрахунку змінилися: як зараховується стаж після 2004 року в Україні

Наразі не всі періоди роботи людини можуть зарахувати до страхового стажу, який впливає на призначення пенсії. Після змін до законодавства у 2004 році визначальним став один ключовий критерій.

Які роки зараховують до страхового стажу?

З 1 січня 2004 року значення мають періоди роботи, за які сплачувалися страхові внески, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Страховий стаж – це той період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менший, ніж мінімальний страховий внесок

– зазначають у Пенсійному фонді.

Відтак, до необхідного для пенсії страхового стажу після 2004 року ПФУ зараховує лише місяці, за які сплачені страхові внески.

З 2004 року дані про ці внески вносяться до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Вся інформація про працівника міститься у цьому Реєстрі, тому підтвердження стажу відбувається на його основі.

Інша справа – періоди роботи до 2004 року. Тоді поняття "страховий стаж" ще не було, але був трудовий стаж. Проте він теж враховується у загальному страховому стажі під час виходу людини на пенсію.

Важливо! Основним документом, який підтверджує стаж, набутий до 2004 року, є трудова книжка. Якщо вона відсутня, особа має представити інші документи, які засвідчують її роботу, наприклад, довідки з підприємств, де працювала.

Що не зараховують до стажу після 2004 року?

Якщо людина працювала неофіційно, ці роботи до її страхового стажу не зарахують. Також до стажу не врахують:

роботу до 2004 року без відповідного запису в трудовій книжці або інших документів, що її підтверджують;

діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року, коли внески не сплачувалися;

навчання в коледжах, технікумах, університетах після 2004 року.

Зауважте, що навчання у закладах освіти після 2004 року можуть зарахувати до страхового стажу, якщо людина сплатить страхові внески на умовах добровільної участі у пенсійному страхуванні, пише ПФУ.

Варто знати! Разом з тим час догляду за дитиною до досягнення нею трьох років враховують до страхового стажу після 2004 року. Так само як і періоди, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала допомогу по безробіттю.

Що ще потрібно знати про стаж для пенсії?