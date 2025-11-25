Ветеран праці в Україні: яку надбавку до пенсії виплачують у 2025 році

В Україні існує окрема категорія пенсіонерів, що мають статус ветерана праці. Вони мають право на низку різноманітних пільг від держави, а деякі – на надбавку до пенсійних виплат.

Хто може отримати статус ветерана праці?

Ветераном праці в Україні вважається людина, яка пропрацювала тривалий час або на шкідливих для здоров'я роботах та має відповідний стаж, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Отримати статус ветеран праці можуть:

усі чоловіки, що мають стаж у 40 років та більше, та жінки зі стажем 35 років після виходу на пенсію;

особи які отримують пенсію на пільгових умовах за Списком №1, які працювали на підземних, особливо шкідливих роботах та у важких умовах праці,– чоловіки зі стажем 30 років, а жінки зі стажем 25 років;

пенсіонери за Списком № 2 шкідливих та важких умов праці – чоловіки зі стажем 35 років, жінки зі стажем 30 років;

українці, які вийшли на пенсію за вислугу років або на пільгових умовах за статтею 13 (пункти "в" – "з") та статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення" – чоловіки зі стажем 35 років, жінки зі стажем 30 років;

люди з фізичними особливостями, які мають діагноз "гіпофізарний нанізм" (ліліпути) або диспропорційний карликовий ріст – чоловіки зі стажем 30 років, жінки зі стажем 25 років;

громадяни, які мають медаль "Ветеран праці" за законодавством СРСР.;

особи з інвалідністю I та II групи, якщо мають трудовий стаж не менше 15 років.

Для отримання статусу ветерана праці людина повинна мати документ, що підтверджує набутий стаж.

Варто знати! Призначення відповідного статусу регулюється законом України "Про основи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку".

Які надбавки для ветеранів праці?

Окремі ветерани праці, можуть отримати надбавку до пенсії. Мова про тих пенсіонерів, які мають особливі трудові заслуги перед державою:

героїв Соціалістичної Праці;

героїв України;

повних кавалерів ордена Трудової Слави.

Такі громадяни можуть розраховувати на доплати у розмірі 200% від мінімальної пенсії за віком.

Важливо! Окрім того, цих пенсіонерів звільняють від сплати певних податків, зборів, мит та інших обов’язкових платежів згідно з податковим і митним законодавством.

Які пільги отримують ветерани праці?