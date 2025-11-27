Пенсія у 60 "світить" не всім: як зміниться пенсійний вік у 2026 році
- У 2026 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років зростуть до 33 років.
- Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає поступове збільшення необхідного стажу на 12 місяців щорічно до 2028 року.
Сьогодні українці можуть оформити пенсію за віком щонайменше у 60 років за наявності необхідного страхового стажу. Та вже у 2026 році одна із вимог для виходу на відпочинок зміниться.
Які зараз вимоги для виходу на пенсію?
У 2026 році зростуть вимоги до розміру обов'язкового страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Головне про "тринадцяту" пенсію: хто може отримати виплату
Наразі діють такі вимоги до стажу:
- Пенсію у 60 призначають за наявності щонайменше 32 років стажу.
- На пенсію у 63 роки можна вийти, якщо людина має не менш як 22 роки стажу.
- Для пенсії у 65 років потрібно мати мінімум 15 років стажу.
Працює вимога просто: якщо людині 60 років виповнюється 1 лютого 2025 року, а вона має на цю дату лише 31 рік 6 місяців страхового стажу, то їй доведеться працювати далі.
Якщо, наприклад, працюючи, вона набуде ще 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії зможе після набуття страхового стажу 32 років,
– пояснили в ПФУ.
Що зміниться у 2026 році?
Та вже з наступного року з 32 роками стажу людина не зможе звернутися за пенсією у 60 років.
Вимоги до стажу у 2026 році будуть такими:
- Пенсію у 60 років призначатимуть за наявності щонайменше 33 років страхового стажу;
- У 63 роки вийти на пенсію можна буде зі стажем не менше 23 років;
- Пенсія за віком у 65 років буде можлива, якщо є 15 років стажу.
При цьому закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає, що вимоги до обов'язкового страхового стажу українців у наступні 3 роки поступово зростатимуть. До 2028 року розмір необхідного для пенсії стажу збільшуватиметься на 12 місяців щорічно.
Втім, за даними Пенсійного фонду, у 2026 році більшість українців все ще зможуть вийти на пенсію у 60 років. А от у 2027 році багато людей може мати труднощі через нестачу страхового стажу.
Варто знати! Основним документом, який підтверджує набутий страховий стаж людини, на сьогодні є трудова книжка, зазначає ПФУ.
Що ще варто знати про страховий стаж для пенсії?
У 2028 році для виходу на пенсію за віком будуть встановлені такі вимоги до страхового стажу: у 60 років його має бути щонайменше 35 років, а у 63 роки – не менше 25 років. Мінімальний стаж для отримання пенсії у 65 років залишиться незмінним і становитиме 15 років.
Якщо українцям бракує необхідного стажу, вони можуть його докупити. За розрахунками на 2025 рік, один місяць стажу коштує 22% від мінімальної зарплати (8 000 гривень), що нині дорівнює 1 760 гривень.
Додамо, що в Україні пенсійний вік однаковий для чоловіків і жінок, проте деякі жінки можуть виходити на пенсію достроково. Переважно це стосується тих, хто значну частину життя присвятив вихованню дітей.