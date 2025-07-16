Жодного дня не працювали: чи зможуть такі українці отримувати пенсію

Українці, що ніколи не працювали, не зможуть отримувати звичайну пенсію. Однак це не означає, що вони залишаться без допомоги від уряду.

Чи може отримувати допомогу від держави той, хто ніколи не працював?

Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати соціальну допомогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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У 2025 році, людина повинна мати такий стаж для виходу на пенсію:

після досягнення 60 років – не менше 32 років;

після 63 роки – не менше 22 років;

після 65 років – не менше 15 років.

Важливо! Якщо страховий стаж людини складає менш як 15 років, то вона має право на соцдопомогу. Це також стосується людей, що взагалі ніколи не працювали.

Як оформити соціальну допомогу ?

Для оформлення соціальної допомоги, слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем прописки або фактичного проживання чи ЦНАПу. Українцю слід подати такі документи:

заяву;

паспорт і документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку з Пенсійного фонду про наявний страховий стаж (якщо він є);

декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців.

Зверніть увагу! Для осіб, яких визнали недієздатними, необхідна копія рішення про призначення опікуна.