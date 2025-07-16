Может ли получать помощь от государства тот, кто никогда не работал?

Украинцы, которые не имеют достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать социальную помощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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В 2025 году, человек должен иметь такой стаж для выхода на пенсию:

по достижении 60 лет – не менее 32 лет;

после 63 года – не менее 22 лет;

после 65 лет – не менее 15 лет.

Важно! Если страховой стаж человека составляет менее 15 лет, то он имеет право на соцпомощь. Это также касается людей, что вообще никогда не работали.

Как оформить социальную помощь?

Для оформления социальной помощи, следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания или ЦНАП. Украинцу следует подать следующие документы:

заявление;

паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

справку из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже (если он есть);

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев.

Обратите внимание! Для лиц, которых признали недееспособными, необходима копия решения о назначении опекуна.