Засчитают ли зарубежный стаж для пенсии в 2025 году
Благодаря принятым законодательным изменениям, стаж, приобретенный за рубежом, теперь может учитываться при определении права на пенсию по возрасту в Украине. Это стало возможным благодаря новому постановлению Кабмина, разработанному Министерством социальной политики, передает 24 Канал.
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Теперь, если человек работал 25 лет в Украине и 5 лет за границей, ему засчитают весь стаж, поэтому он сможет получить пенсию. Ранее эти 5 лет за границей не учитывались и могли стать причиной отказа в пенсии.
Важно! Главное условие это наличие документов, которые подтверждают работу и начисление стажа за границей.
Какая раньше была система зачисления зарубежного пенсионного стажаРанее в Украине засчитывали только тот пенсионный стаж, который был получен внутри страны, если не было специальных соглашений с другими государствами. Теперь новый закон позволяет учитывать и зарубежный стаж даже без международных договоров, по принципу пропорционального учета.