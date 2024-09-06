Надбавка до пенсій для ветеранів: хто отримає разову виплату
Ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною можуть отримати виплати до Дня Незалежності. Це стосується тих, хто не встиг подати відповідну заявку до 1 серпня.
Хто отримає надбавку у вересні
Такі особи зможуть отримати свої виплати в честь Дня Незалежності до 1 жовтня цього року.
Читайте також Який прожитковий мінімум діє в Україні для різних категорій осіб
Ветерани війни, які проходять службу чи працюють і не є пенсіонерами, мають подати заявку до ПФУ. Їх гроші спрямують на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу чи працюють.
Особи, які мають право на виплати, але не є пенсіонерами і не працюють, повинні подати заяву до ПФУ. Заява може бути подана в довільній формі, але повинна містити документи, що підтверджують право на виплату, а також реквізити поточного рахунку, відкритого на ім'я заявника в уповноваженому банку. Гроші надійдуть на зазначений рахунок.
Нагадаємо! Розмір такої надбавки регулюється згідно до постанови Кабміну №369 від 2 квітня 2024 року.
Розмір виплат такий:
- для осіб із І групою інвалідності через війну чи тримання в концтаборах, а також осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 100 гривень;
- для осіб із IІ групою інвалідності через війну чи тримання в концтаборах – 2 900 гривень;
- для осіб із ІIІ групою інвалідності через війну чи тримання в концтаборах – 2 700 гривень;
- для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів – 1 000 гривень;
- для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та певних інших категорій – 650 гривень;
- для учасників війни та колишніх в’язнів концтаборів, яких було силоміць вивезено на примусові роботи, дітей партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень.