Хто отримає надбавку у вересні

Такі особи зможуть отримати свої виплати в честь Дня Незалежності до 1 жовтня цього року.

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Ветерани війни, які проходять службу чи працюють і не є пенсіонерами, мають подати заявку до ПФУ. Їх гроші спрямують на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу чи працюють.

Особи, які мають право на виплати, але не є пенсіонерами і не працюють, повинні подати заяву до ПФУ. Заява може бути подана в довільній формі, але повинна містити документи, що підтверджують право на виплату, а також реквізити поточного рахунку, відкритого на ім'я заявника в уповноваженому банку. Гроші надійдуть на зазначений рахунок.

Нагадаємо! Розмір такої надбавки регулюється згідно до постанови Кабміну №369 від 2 квітня 2024 року.

Розмір виплат такий: