Кто получит надбавку в сентябре
Такие лица смогут получить свои выплаты в честь Дня Независимости до 1 октября этого года.
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Ветераны войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, должны подать заявку в ПФУ. Их деньги направят на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу или работают.
Лица, которые имеют право на выплаты, но не являются пенсионерами и не работают, должны подать заявление в ПФУ. Заявление может быть подано в произвольной форме, но должно содержать документы, подтверждающие право на выплату, а также реквизиты текущего счета, открытого на имя заявителя в уполномоченном банке. Деньги поступят на указанный счет.
Напомним! Размер такой надбавки регулируется согласно постановлению Кабмина №369 от 2 апреля 2024 года.
Размер выплат следующий:
- для лиц с I группой инвалидности из-за войны или содержания в концлагерях, а также лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, – 3 100 гривен;
- для лиц с IІ группой инвалидности из-за войны или содержания в концлагерях – 2 900 гривен;
- для лиц с ІІІ группой инвалидности из-за войны или содержания в концлагерях – 2 700 гривен;
- для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних узников концлагерей – 1 000 гривен;
- для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и определенных других категорий – 650 гривен;
- для участников войны и бывших узников концлагерей, которых было силой вывезено на принудительные работы, детей партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 гривен.