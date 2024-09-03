Какие размеры прожиточного минимума

В 2024 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 гривну. К этой сумме приравняли минимальную пенсию, которую получают некоторые пенсионеры.

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А вот прожиточный минимум для трудоспособных лиц немного больше и составляет 3 028 гривен.

Что касается детей, то размеры прожиточного минимума для них варьируется в зависимости от возраста:

детям до 6 лет минимум установлен на уровне 2 563 гривен;

детям от 6 до 18 лет прожиточный минимум составляет 3 196 гривен.

Важно отметить, что реальный прожиточный минимум, который ранее посчитали в Министерстве социальной политики, значительно выше. Он составляет 7 064,62 гривен, а с учетом обязательных платежей – 8 089,28 гривен.

Интересно! По данным Министерства социальной политики, расходы на питание составляют чуть более 3 700 гривен, на непродовольственные товары – 1 196 гривен, на коммунальные услуги – 1 200 гривен, а на связь – 67 гривен.