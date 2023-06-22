Все залежить від умов: яку пенсію за інвалідністю отримують військові
Військові, які внаслідок служби отримали інвалідність і не можуть продовжувати свою роботу можуть розраховувати на пенсію від держави. Її розмір може сильно варіюватися.
Які пенсії за інвалідністю виплачують бійцям
Така пенсія для військових назначається у разі, якщо інвалідність набута під час служби або 3 місяців після неї (пізніше назначають тільки внаслідок захворювань, що виникли під час проходження служби).
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Загалом розмір виплат залежить від причини набуття інвалідності. Наприклад особам, які постраждали внаслідок війни виплачують пенсії у наступних розмірах:
- І група – 100% від суми грошового забезпечення;
- II група – 80% від суми грошового забезпечення;
- III група – 60% від суми грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
- І група – 70% від суми грошового забезпечення;
- II група – 60% від суми грошового забезпечення;
- III група – 40% від суми грошового забезпечення.
Хто з військових отримує найвищу зарплату
Спершу варто нагадати з чого складається зарплата українських військових. Вона поділяється на дві частини – грошове забезпечення (оновна зарплата) та доплати (30, 50 та 100 тисяч гривень).
Таким чином, найбільші виплати отримують військові на лінії фронту з наступними званнями:
- Командир бригади – 150 173 гривень.
- Командир батальйону – 136 481 гривню на місяць.
- Командир роти – 131 224 гривень.
- Командир взводу – 128 229 гривень.
- Головний сержант роти – 126 094 гривень.
- Рекрут – 120 130 гривень.