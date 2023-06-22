Все залежить від умов: яку пенсію за інвалідністю отримують військові

Військові, які внаслідок служби отримали інвалідність і не можуть продовжувати свою роботу можуть розраховувати на пенсію від держави. Її розмір може сильно варіюватися.

Які пенсії за інвалідністю виплачують бійцям

Така пенсія для військових назначається у разі, якщо інвалідність набута під час служби або 3 місяців після неї (пізніше назначають тільки внаслідок захворювань, що виникли під час проходження служби).

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Загалом розмір виплат залежить від причини набуття інвалідності. Наприклад особам, які постраждали внаслідок війни виплачують пенсії у наступних розмірах:

І група – 100% від суми грошового забезпечення;

II група – 80% від суми грошового забезпечення;

III група – 60% від суми грошового забезпечення.

У 2023 році мінімальна пенсія військовим, які брали участь у бойових діях і постраждали не може бути меншою ніж: І група – 13604,50 гривень, II група – 10 988,25 гривні, III група – 7534,80 гривень.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

І група – 70% від суми грошового забезпечення;

II група – 60% від суми грошового забезпечення;

III група – 40% від суми грошового забезпечення.

Хто з військових отримує найвищу зарплату

Спершу варто нагадати з чого складається зарплата українських військових. Вона поділяється на дві частини – грошове забезпечення (оновна зарплата) та доплати (30, 50 та 100 тисяч гривень).

Таким чином, найбільші виплати отримують військові на лінії фронту з наступними званнями: