Яку пенсію повинні мати військовослужбовці та який стаж для цього потрібен

В Україні для військовослужбовців встановлені спеціальні умови нарахування пенсій, а також визначені вимоги до стажу та віку. Законодавство також охоплює пенсійні виплати для працівників силових структур.

Які пенсії можуть отримувати військовослужбовці

Військовослужбовці можуть мати право на кілька видів пенсій одночасно, тому може самостійно обрати одну з них, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Види пенсій для військовослужбовців:

Пенсія за вислугу років. Право на таку пенсію мають громадяни, які звільняються зі служби з вислугою понад 20 років.

Право на таку пенсію мають громадяни, які звільняються зі служби з вислугою понад 20 років. Пенсія по інвалідності. Призначається у випадках, коли інвалідність настала під час проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення.

Призначається у випадках, коли інвалідність настала під час проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення. Пенсія за віком.

Пенсія у разі втрати годувальника. Цей вид пенсії надається, якщо військовослужбовець загинув під час виконання службових обов’язків, помер протягом трьох місяців після звільнення або помер пізніше через поранення чи захворювання, отримані на службі.

Розмір пенсій

Розмір пенсій для військовослужбовців залежить від їхнього грошового забезпечення на момент виникнення права на виплати.

Зауважте! Якщо військовий має вислугу 25 років і більше, незалежно від віку, він може отримувати 65% від грошового забезпечення, причому 50% нараховується за перші 20 років служби, а за кожен додатковий рік додається ще 3%. Однак максимальний розмір пенсії обмежений 70% від грошового забезпечення.

Військовослужбовці, які досягли 45 років і мають 25 років стажу, половину з якого складає військова служба, отримують пенсію у розмірі 50% грошового забезпечення, а за кожен рік понад цей строк додається ще 1%.

Пенсії за інвалідністю та втратою годувальника

Розмір пенсії для осіб з інвалідністю, отриманою під час війни, залежить від групи інвалідності:

I група – 100% від грошового забезпечення.

– 100% від грошового забезпечення. II група – 80% від грошового забезпечення.

– 80% від грошового забезпечення. III група – 60% від грошового забезпечення.

Для інших осіб з інвалідністю передбачено:

70% для I групи.

для I групи. 60% для II групи.

для II групи. 40% для III групи.

Сім’ї військових, загиблих під час війни, отримують пенсію по втраті годувальника:

70% від грошового забезпечення військовослужбовця.

військовослужбовця. Якщо в сім’ї є двоє або більше дітей, на кожну дитину виплачується 50% від грошового забезпечення.

Зауважте! Якщо смерть годувальника не пов’язана з бойовими діями, пенсія становить 30% від його заробітку.