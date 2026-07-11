Без цього пенсію не оформлять: ПФУ назвав головну умову для українців за кордоном

Українці, які перебувають за межами країни, можуть оформити пенсію дистанційно, не відвідуючи сервісний центр Пенсійного фонду. Однак є важлива умова для цього.

Яка головна умова для оформлення пенсії

Онлайн-послуга доступна лише тим громадянам, які мають відкритий банківський рахунок, призначений для зарахування соціальних виплат. Саме на нього після призначення надходитиме пенсія, пояснили в ПФУ.

Якщо такого рахунку немає, оформити пенсію дистанційно не вдасться – його потрібно відкрити заздалегідь. Ще одна обов'язкова вимога – наявність кваліфікованого електронного підпису, який потрібен для входу до особистого кабінету та підписання заяви.

Як подати заяву онлайн

Уся процедура відбувається на вебпорталі Пенсійного фонду. Для цього необхідно:

авторизуватися за допомогою КЕП;

заповнити персональні дані;

пройти коротке електронне опитування;

завантажити скан-копії необхідних документів;

перевірити сформовану заяву;

підписати її електронним підписом і надіслати до ПФУ.

Після цього звернення надходить на опрацювання фахівцям Пенсійного фонду.

Чи потрібно особисто відвідувати ПФУ

Однією з головних переваг сервісу є те, що весь процес можна пройти дистанційно. Після подання документів користувач може стежити за статусом їхнього розгляду через особистий кабінет на порталі.

Крім оформлення пенсії, вебпортал ПФУ дозволяє скористатися й іншими електронними сервісами. Зокрема, пенсіонери можуть оновити свої персональні дані або виправити неточності в інформації без особистого візиту до сервісного центру Пенсійного фонду.

До слова, не всім українцям потрібно чекати досягнення загального пенсійного віку, щоб оформити пенсію. Закон передбачає чотири категорії громадян, які можуть вийти на заслужений відпочинок раніше за інших, якщо відповідають визначеним умовам.

Серед тих, хто може скористатися цією можливістю, – учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.

Право на дострокову пенсію також мають багатодітні матері, які народили п'ятьох або більше дітей.