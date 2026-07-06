Хто з літніх людей може отримати виплати у серпні

Зокрема, грошову підтримку отримають й пенсіонери, про що зазначено на сайті Пенсійного фонду України.

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У 2026 році гроші передбачені:

отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, та не проходять службу військову службу; ветеранам війни, які проходять службу (військову службу), зокрема, які є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Першій категорії осіб підтримка буде виплачена у серпні разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою.

Другій – кошти спрямують на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі люди проходять службу, зокрема й військову.

Водночас тим, хто теж має право на виплату, але не є пенсіонером чи отримувачем житлових субсидій та пільг і не проходить службу, для отримання допомоги слід звернутися до територіального органу ПФУ.

Таким чином, пенсіонери отримають гроші до 24 серпня автоматично. А деяким українцям слід зібрати певні документи та подати заяву до Пенсійного фонду. Це можна зробити офлайн чи онлайн. Також документи можна відправити поштою.

Що ще слід знати про подібні виплати

Сума виплат до Дня Незалежності становить від 540 до 3 100 гривень. Розмір призначається залежно від категорії особи.

Якщо людина набуде відповідного статусу до 24 серпня поточного року, кошти не виплатять станом на 1 жовтня, то вона може звернутися із заявою до ПФУ отримати кошти до 1 листопада.