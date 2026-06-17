Хто може оформити грошові виплати у ПФУ

Це означає, що більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно, про що пояснили у Пенсійному фонді України.

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Є люди, якім підтримка буде виплачена у серпні – разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою. До цього списку входять особи, що відповідають таким вимогам:

одержують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг; не проходять службу (військову службу).

Це означає, що для проведення виплати пенсіонерам, субсидіантам та пільговикам додатково звертатися до ПФУ не потрібно.

Ветеранам війни, які проходять службу (військову службу), зокрема, які є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій, або пільг на оплату житлово-комунальних послуг, кошти спрямують на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу.

А ось тим, хто має право на виплату, але не є пенсіонером чи отримувачем житлових субсидій та пільг, а також не проходить службу, для отримання допомоги якраз потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду.

У заяві зазначаються:

реквізити документів, які підтверджують особу;

номер банківського рахунка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання виплати.

До заяви також додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України та копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Крім того, при особистому зверненні надаються оригінали.

Подати заяву можна офлайн звернувшись до Пенсійного фонду України або ЦНАПу, поштою – на адресу ПФУ, або ж онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Найбільшу виплату – 3 100 гривень – у серпні зможуть отримати:

люди з особливими заслугами перед Україною; особи з інвалідністю внаслідок війни І групи; колишні малолітні в'язні концтаборів, які мають інвалідність І групи.

Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи отримають дещо менше – 2 900 гривень. Виплата у розмірі 2 700 гривень передбачена особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.

Водночас учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності зможуть отримати наприкінці літа 1 000 гривень. Члени сімей загиблих ветеранів та захисників України – 650 гривень. Остання категорія – учасники війни та колишні в'язні концтаборів – 450 гривень.

Якщо людина набуде відповідного статусу до 24 серпня 2026 року (та якщо грошову допомогу їй не буде виплачено станом на 1 жовтня), то вона може звернутися із заявою щодо виплати до ПФУ отримати кошти до 1 листопада 2026 року.

Що ще слід знати про виплати

Розмір виплат до Дня Незалежності Кабмін встановив ще у травні. Суми допомоги залишилися ті ж, що й торік.

У 2025 році грошові виплати нарахували до жовтня. Якщо ж гроші не надійшли, то слід подати заяву до ПФУ.