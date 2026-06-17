Кто может оформить денежные выплаты в ПФУ

Это означает, что большинству получателей дополнительно обращаться за выплатой не нужно, о чем пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Есть люди, которым пособие будет выплачено в августе — вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой. В этот список входят лица, отвечающие следующим требованиям:

получают пенсию (ежемесячное пожизненное денежное содержание), жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг; не проходят службу (военную службу).

Это означает, что для получения выплаты пенсионерам, получателям субсидий и льготникам дополнительно обращаться в ПФУ не нужно.

Ветеранам войны, проходящим службу (военную службу), в частности, являющимся пенсионерами или получателями жилищных субсидий либо льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, средства будут перечисляться на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу.

А вот тем, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером или получателем жилищных субсидий и льгот, а также не проходит службу, для получения помощи необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

В заявлении указываются:

реквизиты документов, удостоверяющих личность;

номер банковского счета;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

реквизиты удостоверения личности, дающего право на получение выплаты.

К заявлению также прилагаются копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины и копия документа, подтверждающего соответствующий статус лица. Кроме того, при личном обращении предоставляются оригиналы.

Подать заявление можно офлайн, обратившись в Пенсионный фонд Украины или ЦНАП, по почте — по адресу ПФУ, или же онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Наибольшую выплату — 3 100 гривен — в августе смогут получить:

лица с особыми заслугами перед Украиной; лица с инвалидностью вследствие войны I группы; бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность I группы.

Лица с инвалидностью вследствие войны II группы получат несколько меньше — 2 900 гривен. Выплата в размере 2 700 гривен предусмотрена лицам с инвалидностью вследствие войны III группы.

В то же время участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства смогут получить в конце лета 1 000 гривен. Члены семей погибших ветеранов и защитников Украины – 650 гривен. Последняя категория – участники войны и бывшие узники концлагерей – 450 гривен.

Если человек получит соответствующий статус до 24 августа 2026 года (и если денежная помощь ему не будет выплачена по состоянию на 1 октября), то он может обратиться с заявлением о выплате в ПФУ, чтобы получить средства до 1 ноября 2026 года.

Что еще нужно знать о выплатах

Размер выплат ко Дню Независимости Кабмин установил еще в мае. Суммы помощи остались такими же, как и в прошлом году.

В 2025 году денежные выплаты начислялись до октября. Если же деньги не поступили, то следует подать заявление в ПФУ.