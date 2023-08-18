Підвищення пенсій: хто отримає надбавки у серпні

У серпні 2023 року відбудуться традиційні виплати для тих, хто має особливі заслуги перед державою. Надбавки сягнуть 4 тисяч гривень.

Хто отримає надбавки у серпні

Українці отримують декілька видів пенсій: за вислугою років, за віком, по інвалідності, по втраті годувальника та за особливі заслуги. У липні уряд додав пенсіонерам нові надбавки.

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У липні 2023 року уряд встановив спеціальну надбавку – 4 200 гривень. Її отримають борці за українську незалежність, які комуністичним режимом були засуджені за їхні переконання.

Остання індексація виплат відбулася у березні 2023. Вірогідно, планових підвищень виплат не буде до 2024 року.

Однак, надбавки уряд запровадив. Хто в серпні отримає додаткові виплати:

учасники бойових дій;

люди, які мають особливі заслуги перед державою;

учасники та постраждалі під час Революції Гідності;

члени родин загиблих військових;

люди, які отримали I – III групу інвалідності внаслідок бойових дій.

Як отримати пенсію за особливі заслуги

Ці виплати надаються громадянам, які мають особливі заслуги перед державою. І нараховуються у розмірі від 23% до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Цю виплату скасували народним депутатам України, депутатам чотирьох і більше скликань кримських обласних, районних та міських рад.