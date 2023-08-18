Кто получит надбавки в августе
Украинцы получают несколько видов пенсий: по выслуге лет, по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца и за особые заслуги. В июле правительство добавило пенсионерам новые надбавки.
Читайте также Денежная помощь для украинцев: кто сможет получить выплаты 5 тысяч гривен
В июле 2023 года правительство установило специальную надбавку – 4 200 гривен. Ее получат борцы за украинскую независимость, которые были осуждены коммунистическим режимом за их убеждения.
Последняя индексация выплат произошла в марте 2023 года. Вероятно, плановых повышений выплат не будет до 2024 года.
Однако, надбавки правительство ввело. Кто в августе получит дополнительные выплаты:
- участники боевых действий;
- люди, имеющие особые заслуги перед государством;
- участники и пострадавшие во время Революции Достоинства;
- члены семей погибших военных;
- люди, получившие I – III группу инвалидности в результате боевых действий.
Как получить пенсию за особые заслуги
Эти выплаты предоставляются гражданам, у которых есть особые заслуги перед государством. И начисляются в размере от 23% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.