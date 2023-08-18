Кто получит надбавки в августе

Украинцы получают несколько видов пенсий: по выслуге лет, по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца и за особые заслуги. В июле правительство добавило пенсионерам новые надбавки.

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В июле 2023 года правительство установило специальную надбавку – 4 200 гривен. Ее получат борцы за украинскую независимость, которые были осуждены коммунистическим режимом за их убеждения.

Последняя индексация выплат произошла в марте 2023 года. Вероятно, плановых повышений выплат не будет до 2024 года.

Однако, надбавки правительство ввело. Кто в августе получит дополнительные выплаты:

участники боевых действий;

люди, имеющие особые заслуги перед государством;

участники и пострадавшие во время Революции Достоинства;

члены семей погибших военных;

люди, получившие I – III группу инвалидности в результате боевых действий.

Сумма августовских надбавок будет предоставлена в сумме 450 – 3 100 гривен.

Как получить пенсию за особые заслуги

Эти выплаты предоставляются гражданам, у которых есть особые заслуги перед государством. И начисляются в размере от 23% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Заметьте! Эту выплату отменили народным депутатам Украины, депутатам четырех и более созывов крымских областных, районных и городских советов.