Кто может получить денежную помощь от государства
Эта помощь оказывается жителям Херсонской и Николаевской областей, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС. Ранее заявку на получение компенсации можно было подать до 31 августа 2023, теперь правительство продлило срок до 31 октября 2023 года.
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Также эту выплату могут получить граждане, которые покинули территорию затопленного оккупированного Левобережья после 6 июня и смогли добраться до населенных пунктов, контролируемых Украиной.
Сумма пособия – 5 000 гривен. Выплаты можно получить на банковскую карту или в ближайшем отделении "Укрпочты"
Как оформить выплату
Для оформления выплат необходимо предоставить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность, для идентификации также можно воспользоваться еДокументом;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).
Если документы были утрачены, необходимо обратиться в Единый государственный демографический реестр для идентификации личности.
В случае, когда гражданин не может самостоятельно оформить выплату, это может сделать его опекун или доверенное лицо.