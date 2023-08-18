Кто может получить денежную помощь от государства

Эта помощь оказывается жителям Херсонской и Николаевской областей, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС. Ранее заявку на получение компенсации можно было подать до 31 августа 2023, теперь правительство продлило срок до 31 октября 2023 года.

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Также эту выплату могут получить граждане, которые покинули территорию затопленного оккупированного Левобережья после 6 июня и смогли добраться до населенных пунктов, контролируемых Украиной. Сумма пособия – 5 000 гривен. Выплаты можно получить на банковскую карту или в ближайшем отделении "Укрпочты"

Заметьте! Выплаты предоставляются именно гражданам, которые на момент теракта находились на территории Херсонской и Николаевской областей. ВПЛ не смогут получить эту помощь.

Как оформить выплату

Для оформления выплат необходимо предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность, для идентификации также можно воспользоваться еДокументом;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).

Обратите внимание! Чтобы оформить помощь для детей, необходимо внести информацию о них в родительское заявление и добавить свидетельство о рождении.

Если документы были утрачены, необходимо обратиться в Единый государственный демографический реестр для идентификации личности.

В случае, когда гражданин не может самостоятельно оформить выплату, это может сделать его опекун или доверенное лицо.