Кому предоставят надбавки к пенсии

Первоочередным требованием к получению любых надбавок обычно является наличие возрастной пенсии в Украине. Размер этой доплаты – 40% от прожиточного минимума, то есть 837 гривен.

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Кто сможет получить надбавку в 800 гривен:

лица, проживающие в одиночестве и нуждающиеся в особом уходе;

пенсионеры после 80 лет, которые должны получать особый уход и не имеют близких трудоспособных родственников;

пожилые люди, имеющие значительные осложнения из-за состояния здоровья.

Заметьте! Размер выплат напрямую связан с суммой минимального прожиточного минимума. То есть от его увеличения сумма надбавки также растет.

Как получить надбавку к пенсии

Чтобы оформить выплаты, вам необходимо:

обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе;

написать специальное заявление;

собрать пакет документов – паспорт, идентификационный номер, заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости помощи, выписку из Пенсионного фонда относительно отсутствия других надбавок.

Как только комиссия подтвердит право выплаты, вам автоматически начислится эта надбавка.

Возрастная надбавка для украинцев

Эту выплату могут получить все украинцы. Она начисляется автоматически после достижения пенсионером определенного возраста:

300 гривен – от 70 до 74 лет;

496 гривен – от 75 до 79 лет;

570 гривен – от 80 лет.

То есть, такая доплата будет начислена в тот же месяц, когда и наступает определенный возраст. Исключение составляют случаи, когда пенсия уже подсчитана, а день рождения пенсионера еще не наступил. Тогда прибавка будет добавлена в следующем месяце.