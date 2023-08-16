Кому нададуть надбавки до пенсії

Першочерговою вимогою до отримання будь-яких надбавок, звичайно є наявність вікової пенсії в Україні. Розмір цієї доплати – 40% від прожиткового мінімуму, тобто 837 гривень.

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Хто зможе отримати надбавку 800 гривень:

особи, що проживають на самоті і потребують особливого догляду;

пенсіонери після 80 років, які мають отримувати особливий догляд і не мають близьких працездатних родичів;

літні люди, що мають значні ускладнення через стан здоров'я.

Зауважте! Розмір виплат напряму пов'язаний з сумою мінімального прожиткового мінімуму. Тобто, від його збільшення, сума надбавки також зростає.

Як отримати надбавку до пенсії

Аби оформити виплати, вам необхідно:

звернутися до Управління соціального захисту у вашому регіоні;

написати спеціальну заяву;

зібрати пакет документів – паспорт, ідентифікаційний номер, висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у допомозі, витяг з Пенсійного фонду щодо відсутності інших надбавок.

Як тільки комісія підтвердить право на виплати, вам автоматично нарахується ця надбавка.

Вікова надбавка для українців

Цю виплату можуть отримати усі українці. Вона нараховується автоматично, після досягнення пенсіонером певного віку:

300 гривень – від 70 до 74 років;

496 гривень – від 75 до 79 років;

570 гривень – від 80 років.

Тобто така доплата буде нарахована у той же місяць, коли і настає визначений вік. Виключення складають випадки, коли пенсія вже підрахована, а день народження пенсіонера ще не настав. Тоді набавка буде додана у наступному місяці.