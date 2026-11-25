Частина українців має законне право забути про роботу задовго до настання офіційного пенсійного віку. Проте для отримання таких привілеїв слід виконати кілька суворих умов.

Кому держава дозволяє вийти на пенсію раніше

Українці, чия професія призводить до швидкого вигорання або втрати працездатності, можуть оформити виплати за вислугу років. Головна вимога, згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", полягає у повному звільненні з посади, яка дає таку пільгу.

Зокрема, артисти можуть піти на відпочинок, маючи від 20 до 35 років творчого стажу.

Спортсменам потрібно накопичити 25 років стажу (з них 6 років у національних збірних).

Працівники освіти, медицини та соцзахисту повинні мати вислугу від 25 років станом на квітень 2015 року або понад 26,5 років станом на жовтень 2017 року.

Для авіаторів вимоги варіюються від 20 до 26,5 років – залежно від статі та періоду.

Спеціального стажу не завжди достатньо, адже для деяких професій закон встановлює ще й жорстке вікове обмеження. Чоловіки мають право оформити виплати у 50 або 55 років, а жінки – у 45 або 50 років, якщо мають підтверджений стаж.

Зверніть увагу! Це правило безпосередньо стосується бортпровідників, авіадиспетчерів, механізаторів, а також працівників залізниці та метрополітену.

Розмір пенсії таким чином: важливу роль відіграють кількість відпрацьованих років та офіційна зарплата, з якої регулярно сплачували єдиний соціальний внесок.

Якщо після оформлення пенсії особа захоче знову працевлаштуватися за тією ж спеціальністю, то нарахування пенсії заблокують. Гроші почнуть надходити знову лише після, як людина остаточно звільниться з цієї посади.

Нагадаємо, що щороку вимоги до страхового стажу зростають. Наприклад, аби вийти на пенсію у 60 років зараз, слід мати щонайменше 33 роки страхового стажу.