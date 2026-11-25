Кому государство позволяет выйти на пенсию раньше

Украинцы, чья профессия приводит к быстрому выгоранию или потере трудоспособности, могут оформить выплаты за выслугу лет. Главное требование, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", заключается в полном увольнении с должности, дающей право на такую льготу.

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В частности, артисты могут уйти на пенсию, имея от 20 до 35 лет творческого стажа.

Спортсменам необходимо накопить 25 лет стажа (из них 6 лет в национальных сборных).

Работники сферы образования, медицины и социальной защиты должны иметь стаж от 25 лет по состоянию на апрель 2015 года или более 26,5 лет по состоянию на октябрь 2017 года.

Для авиаторов требования варьируются от 20 до 26,5 лет – в зависимости от пола и периода.

Одного только стажа не всегда достаточно, ведь для некоторых профессий закон устанавливает еще и жесткое возрастное ограничение. Мужчины имеют право оформить выплаты в 50 или 55 лет, а женщины – в 45 или 50 лет, если у них есть подтвержденный стаж.

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Обратите внимание! Это правило непосредственно касается бортпроводников, авиадиспетчеров, механизаторов, а также работников железной дороги и метрополитена.

Размер пенсии зависит от количества отработанных лет и официальной зарплаты, с которой регулярно уплачивались единый социальный взнос.

Если после оформления пенсии человек захочет снова устроиться на работу по той же специальности, начисление пенсии будет приостановлено. Деньги начнут поступать снова только после того, как человек окончательно уволится с этой должности.

Напомним, что с каждым годом требования к страхового стажа растут. Например, чтобы выйти на пенсию в 60 лет сейчас, необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.