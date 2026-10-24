25 лет стажа: какую пенсию назначат украинцам в 60 лет

Когда наступит время заслуженного отдыха для украинцев

В 2026 году украинцы, официально отработавшие всего четверть века, смогут оформить пенсию не раньше 63 лет. Чем меньше ваш страховой стаж, тем дольше придется оставаться на рабочем месте, о чем говорится в разъяснениях Пенсионного фонда Украины.

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Государство установило четкие рамки для будущих пенсионеров.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, сейчас нужно иметь за плечами не менее 33 лет страхового стажа.

Если вы накопили от 23 до 33 лет, двери Пенсионного фонда откроются для вас только в 63 года.

Тем же, кто работал официально от 15 до 23 лет, придется дождаться своего 65-летия.

Как самостоятельно рассчитать будущую выплату

Сам по себе стаж в 25 лет не дает представления о точной сумме, ведь ключевую роль играет размер вашей официальной зарплаты, с которой уплачивался единый соцвзнос.

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Формула расчета проста: средняя зарплата по стране за последние три года (сейчас это около 17 482 гривен) умножается на ваш индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент стажа. Каждый год работы добавляет 1% к пенсионному коэффициенту.

Например, женщина, выходящая на пенсию в 63 года с 25-летним стажем и средней зарплатой в 15 000 гривен, может рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 4 108 гривен.

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Однако государство защищает наиболее уязвимых. Существует минимальный гарантированный размер пенсии: если в 60 лет у вас полный стаж (30 лет для женщин, 35 для мужчин), выплата не может быть меньше 3 725 гривен. Для 65-летних этот показатель возрастает до 4 213 гривен, даже если по формуле получилась более скромная сумма.

Что известно о подтверждении стажа

Напомним, ранее правительство существенно обновило правила подтверждения трудового стажа. Как уже сообщалось, если ваша бумажная трудовая книжка утеряна, стаж можно подтвердить с помощью выписками с банковских счетов о начислении заработной платы.

Кроме того, для отдельных профессий действуют льготы. В частности, медикам, спасающим жизни в реанимациях или инфекционных отделениях, предоставляют стаж засчитывается в двойном размере.