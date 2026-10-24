Год работы за два: кому стаж зачтут выгоднее, чем другим

Что изменилось в правилах начисления стажа

Периоды работы до 1 января 2004 года подтверждаются, прежде всего, записями в в бумажной трудовой книжке, а при ее отсутствии – другими документами, предусмотренными законодательством.

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В свою очередь, страховой стаж после этой даты рассчитывается по данным реестра застрахованных лиц с учетом уплаченных страховых взносов, что сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины.

Кому государство удваивает годы работы

Особые условия предусмотрены для медицинских работников, спасающих жизни в чрезвычайно сложных условиях. Если вы работали в инфекционных, реанимационных, психиатрических отделениях или учреждениях по лечению ВИЧ/СПИДа, это время засчитывается в стаж в двойном размере.

Однако в Пенсионном фонде предупреждают о важном нюансе для вашего кошелька. Работа "год за два" дает право выйти на пенсию досрочно, но сам размер выплат за периоды после 2004 года рассчитывается на общих основаниях в одинарном размере.

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Как учитывается время ухода за ребенком

Молодым родителям не стоит беспокоиться о пробелах в трудовой биографии. Отпуск по уходу за ребенком до трех лет, а также неоплачиваемый отпуск официально засчитываются в общий и непрерывный стаж.

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При формировании вашего пенсионного дела это время учитывается в полном объеме. Это гарантирует, что страховые годы не прервутся, и вы не потеряете право на будущие выплаты.

Что еще действуют льготы и требования сегодня

Стоит помнить, что требования к будущим пенсионерам становятся более жесткими. Как уже как сообщалось ранее, к 2028 году минимальный порог для выхода на пенсию в 60 лет вырастет до 35 лет стажа.

В то же время государство предоставляет беспрецедентные льготы защитникам. Военнослужащим, выполнявшим задачи в районах боевых действий, стаж засчитывается по формуле "один месяц за три", что позволяет мужчинам оформлять выплаты уже с 55 лет, а женщинам – с 50 лет.