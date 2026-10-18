Кому и почему придется работать дольше

Согласно утвержденной пенсионной реформы, требования к количеству отработанных лет будут расти ежегодно вплоть до 2028 года.

Это означает, что украинцам, которым в ближайшее время исполнится 60, 63 или 65 лет, необходимо тщательно проверить свои официальные отчисления, о чем предупреждает Пенсионный фонд Украины.

В настоящее время, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь за плечами не менее 33 лет официального стажа. Если этого срока нет, право на выплаты наступает в 63 года (при наличии от 23 до 33 лет стажа) или в 65 лет (от 15 до 23 лет).

Обратите внимание! Те же, кто не смог накопить даже 15 лет, останутся без пенсии – им назначат лишь минимальную государственную социальную помощь.

Какими будут новые требования в ближайшие годы

Уже со следующего года правила игры станут более жесткими. В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется уже 34 года стажа, в 63 года – от 24 до 34 лет, а в 65 лет – от 15 до 24 лет.

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Заключительный этап реформы придется на 2028 год:

тогда планка достигнет своего максимума: 35 лет стажа для 60-летних и от 25 до 35 лет для тех, кто выходит на пенсию в 63 года.

Неизменным останется лишь требование для 65-летних – им, как и раньше, хватит 15 лет официальной работы.

Как получить выплаты независимо от возраста

В законодательстве предусмотрена возможность для тех, кто начал работать очень рано и делал это непрерывно. Начиная с 1 января 2028 года, граждане, которые смогли накопить 40 и более календарных лет страхового стажа, смогут оформить пенсию независимо от своего фактического возраста.

Чтобы не потерять деньги, заявление на назначение выплат следует подавать не позднее чем через три месяца после дня рождения. Сделать это можно в любом сервисном центре ПФУ или дистанционно через веб-портал электронных услуг.

Что предшествовало этим изменениям и как исправить ситуацию

Напомним, что график ежегодного повышения нормативов был заложен еще Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Если вы понимаете, что вам не хватает нескольких месяцев или лет, государство позволяет их "докупить".

В настоящее время минимальный добровольный взнос составляет 1 902,34 гривны в месяц (это 22% от минимальной зарплаты). Однако, как как уже сообщалось ранее, если вы хотите оплатить стаж за прошлые периоды, когда вы не работали официально, сумма удваивается и составит 3 804,68 гривны за каждый месяц.