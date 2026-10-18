Кому та чому доведеться працювати довше

Відповідно до затвердженої пенсійної реформи, вимоги до кількості відпрацьованих років зростатимуть щороку аж до 2028 року.

Це означає, що українцям, яким найближчим часом виповниться 60, 63 або 65 років, потрібно ретельно перевірити свої офіційні відрахування, про що попереджає Пенсійний фонд України.

Наразі, щоб стати пенсіонером у 60 років, необхідно мати за плечима щонайменше 33 роки офіційної праці. Якщо цього обсягу немає, право на виплати настає у 63 роки (за наявності від 23 до 33 років стажу) або у 65 років (від 15 до 23 років).

Зауважте! Ті ж, хто не зміг накопичити навіть 15 років, залишаться без пенсії – їм призначать лише мінімальну державну соціальну допомогу.

Якими будуть нові вимоги у найближчі роки

Вже з наступного року правила гри стануть жорсткішими. У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться вже 34 роки стажу, у 63 роки – від 24 до 34 років, а у 65 років – від 15 до 24 років.

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Фінальний етап реформи припаде на 2028 рік:

тоді планка досягне свого максимуму: 35 років стажу для 60-річних та від 25 до 35 років для тих, хто виходить на відпочинок у 63 роки.

незмінною залишиться лише вимога для 65-річних – їм, як і раніше, вистачить 15 років офіційної роботи.

Як отримати виплати незалежно від віку

У законодавстві передбачена можливість для тих, хто почав працювати дуже рано і робив це безперервно. Починаючи з 1 січня 2028 року, громадяни, які змогли накопичити 40 і більше календарних років страхового стажу, зможуть оформити пенсію незалежно від свого фактичного віку.

Щоб не втратити гроші, заяву на призначення виплат варто подавати не пізніше ніж через три місяці після дня народження. Зробити це можна у будь-якому сервісному центрі ПФУ або дистанційно через вебпортал електронних послуг.

Що передувало цим змінам та як врятувати ситуацію

Нагадаємо, що графік щорічного підвищення нормативів був закладений ще Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Якщо ви розумієте, що вам не вистачає кількох місяців чи років, держава дозволяє їх докупити.

Наразі мінімальний добровільний внесок становить 1 902,34 гривні на місяць (це 22% від мінімальної зарплати). Однак, як вже повідомлялося раніше, якщо ви хочете оплатити стаж за минулі періоди, коли ви не працювали офіційно, сума подвоюється і складе 3 804,68 гривні за кожен місяць.