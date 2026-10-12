Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію у 2026 році

Українці, які планують оформити пенсію у 2026 році, мають відповідати оновленим критеріям страхового стажу залежно від віку. Для виходу на заслужений відпочинок у 60 років знадобиться щонайменше 33 роки офіційної праці, про що повідомляють у Пенсійному фонді України. Якщо ж громадянин планує піти на пенсію у 63 роки, йому необхідно мати від 23 років стажу, а для вікової категорії 65 років мінімальна планка становить 15 років.

Затверджений графік змін передбачає щорічне підвищення планки аж до 2028 року відповідно до Закону України від 9 липня 2003 року №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Це безпосередньо зачепить усіх, хто планує оформлювати виплати у віці 60 та 63 років, змушуючи уважніше контролювати власні офіційні відрахування.

Для 60-річних здобувачів пенсії у 2027 році мінімальний страховий стаж зросте до 34 років, а у 2028 році сягне вже 35 років. Для тих, хто виходитиме у 63 роки, нормативи також підвищаться:

у 2027 році знадобиться 24 роки стажу;

а у 2028 році – 25 років.

Водночас вимога у 15 років стажу для виходу на пенсію у 65 років залишиться абсолютно сталою та не змінюватиметься.

До слова, стаж можна купити. Для цього потрібно сплатити мінімальний щомісячний внесок. Наразі він становить 1 902,34 гривні – 22% від мінімальної зарплати. Водночас є випадки, коли доведеться заплатити більше. При купівлі стажу за минулі неофіційні періоди мінімальний платіж сягає 3 804,68 гривні.