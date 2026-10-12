Сколько лет стажа необходимо для выхода на пенсию в 2026 году

Украинцы, планирующие оформить пенсию в 2026 году, должны соответствовать обновленным критериям страхового стажа в зависимости от возраста. Для выхода на заслуженный отдых в 60 лет потребуется не менее 33 лет официальной трудовой деятельности, о чем сообщают в Пенсионном фонде Украины. Если же гражданин планирует выйти на пенсию в 63 года, ему необходимо иметь не менее 23 лет стажа, а для возрастной категории 65 лет минимальный порог составляет 15 лет.

Утвержденный график изменений предусматривает ежегодное повышение планки вплоть до 2028 года в соответствии с Законом Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Это напрямую коснется всех, кто планирует оформлять пенсию в возрасте 60 и 63 лет, заставляя более внимательно следить за своими официальными отчислениями.

Для 60-летних в 2027 году минимальный страховой стаж увеличится до 34 лет, а в 2028 году достигнет уже 35 лет. Для тех, кто будет выходить на пенсию в 63 года, нормативы также повысятся:

в 2027 году потребуется 24 года стажа;

а в 2028 году – 25 лет.

В то же время требование о 15 годах стажа для выхода на пенсию в 65 лет останется абсолютно неизменным и не будет меняться.

К слову, стаж можно купить. Для этого нужно уплатить минимальный ежемесячный взнос. Сейчас он составляет 1 902,34 гривны – 22% от минимальной зарплаты. В то же время бывают случаи, когда придется заплатить больше. При выкупе стажа за прошлые неофициальные периоды минимальный платеж достигает 3 804,68 гривны.