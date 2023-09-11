На відпочинок незалежно від віку: хто виходить на пенсію за вислугу років

В Україні деякі категорії населення можуть вийти на пенсію значно раніше ніж працівники звичайних професій. Усе, що для цього потрібно, це відпрацювати певну кількість років.

Хто отримує пенсію за вислугу років

Таку пенсію отримують люди, які працювали на роботах, яка з часом призводить до професійної непрацездатності. При таких умовах людина може піти на законний відпочинок не зважаючи на вік, але за умови наявності необхідного стажу.

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Пенсію за вислугу року отримують:

артисти – від 20 до 35 років;

працівники авіації та льотно-випробного складу – у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017, у жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.10.2017;

працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення – від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017;

спортсмени – не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінками та за наявності відповідного загального стажу, в тому числі стажу роботи за професією/посадою;

диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічний склад цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;

працівники зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві;

механізатори;

плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Пенсія за вислугу років для військових

Військові теж виходять на пенсію за вислугою років, для цього є такі умови:

незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги;

в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить служба.

Українці, які не працюють на таких професіях, виходять на пенсію у встановлений вік – 60, 63 або 65 років.